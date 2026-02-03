Kering Aktie
Marktkap. 31,64 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Underweight
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
289,50 €
|Abst. Kursziel*:
-15,37%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
270,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,51%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
245,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|09:06
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets