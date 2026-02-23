DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,2485 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.705 -1,9%Euro 1,1776 -0,1%Öl 71,95 +0,6%Gold 5.180 -0,9%
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, FedEx im Fokus
BAT Aktie

Marktkap. 113,44 Mrd. EUR

KGV 12,00
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

RBC Capital Markets

BAT Underperform

08:26 Uhr
BAT Underperform
BAT PLC (British American Tobacco)
52,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Das Umsatzwachstum neuer Produkte des Tabakkonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Die mittelfristige Wachstumsprognose des Unternehmens von drei bis fünf Prozent sei wohl zu hoch gegriffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Underperform

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
45,97 £		 Abst. Kursziel*:
-21,69%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,43 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.02.26 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

