BAT Aktie
Marktkap. 104,97 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Overweight
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
49,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gaurav Jain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|08:36
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
