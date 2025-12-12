DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,7%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,44 +0,4%Gold 4.340 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Übernahme durch UniCredit ergibt laut Commerzbank-Chefin aktuell keinen Sinn -- BVB im Fokus
Top News
Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche Neuer Anlauf für Weihnachtsrally: DAX mit positivem Start in die Woche
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
BAT Aktien-Sparplan
48,65 EUR +0,40 EUR +0,83 %
STU
45,14 CHF +0,42 CHF +0,94 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,97 Mrd. EUR

KGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 916018

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002875804

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BTAFF

Barclays Capital

BAT Overweight

08:36 Uhr
BAT Overweight
Aktie in diesem Artikel
BAT PLC (British American Tobacco)
48,65 EUR 0,40 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Die Briten führen mit ihren Zielen für 2026 einen konservativen Kurs, schrieb Gaurav Jain am Freitag. Er sieht Spielraum für Aufstockungen im Jahresverlauf./ag/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Overweight

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
48,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gaurav Jain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:36 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 beendet den Freitagshandel mit Verlusten
finanzen.net BAT Aktie News: BAT am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags zurück
finanzen.net Zuversicht in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen
finanzen.net BAT Aktie News: BAT wird am Mittag ausgebremst
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 F1 season
Korea Times BAT, McLaren Formula 1 team conclude successful 2025 season
Benzinga Boeing&#39;s Ghost Bat Drone Achieves Breakthrough Autonomous Combat Hit
Novinite BAT Bulgaria Presents the Global Scientific Platform Omni™
Benzinga How Do Investors Really Feel About British American Tobacco PLC?
Korea Times BAT Rothmans’ gardening outreach beautifies 8 Seoul districts
Korea Times BAT Rothmans launches trial campaign for glo Hyper series
Korea Times BAT Rothmans introduces cleaner e-cigarette tech for Glo
RSS Feed
BAT PLC (British American Tobacco) zu myNews hinzufügen