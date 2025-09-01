BAT Aktie
Marktkap. 105,66 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von British American Tobacco (BAT) zwar von 3000 auf 3400 Pence angehoben, die Papiere aber von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Gewinnerwartungen an die neuartigen Produkte des Tabakkonzerns seien deutlich überzogen, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er monierte einen für die Margen der Briten ungünstigen Geschäftsmix./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Underperform
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
47,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
41,56 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,64 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|08:16
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|21.07.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.19
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.18
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.25
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.