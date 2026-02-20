So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren

VET-Performance

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,032811 USD wert. Bei einem VET-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.047,79 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,007817 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,18 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,007306 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.02.2025 bei 0,032435 USD.

Redaktion finanzen.net