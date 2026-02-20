DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.865 +0,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
VET-Performance

So viel hätten Anleger mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren

21.02.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0,0079 USD 0,0001 USD 0,95%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,032811 USD wert. Bei einem VET-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.047,79 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,007817 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,18 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,007306 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.02.2025 bei 0,032435 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com