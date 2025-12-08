RBC Capital Markets

BAT Underperform

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 3400 Pence auf "Underperform" belassen. Dieser belege eine gute Entwicklung der Produktserie Velo Plus, schrieb James Edwardes Jones in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Umsatzwachstum des Segments Neue Produkte des Tabakkonzerns habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

