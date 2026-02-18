DAX 25.058 -0,9%ESt50 6.061 -0,7%MSCI World 4.538 -0,1%Top 10 Crypto 8,6395 -1,7%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.652 +0,5%Euro 1,1795 +0,1%Öl 71,25 +1,3%Gold 4.990 +0,3%
Air France-KLM-Aktie kräftig im Plus: Überraschender Gewinnanstieg - auch andere Airlines klettern
Börse am Donnerstag: DAX mit negativen Vorzeichen - Rücksetzer nach kräftigem Anstieg
BAT Aktie

BAT Aktien-Sparplan
50,10 EUR +0,35 EUR +0,70 %
STU
45,33 CHF +0,28 CHF +0,61 %
BRX
Marktkap. 107,35 Mrd. EUR

KGV 12,00
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Barclays Capital

BAT Overweight

08:36 Uhr
BAT Overweight
BAT PLC (British American Tobacco)
50,10 EUR 0,35 EUR 0,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Angesichts des anhaltenden Erfolgs in Europa bleibe der Tabakkonzern auch in den USA von der Perspektiven mit Nikotinbeuteln überzeugt, schrieb Pallav Mittal am Donnerstag. Es handele sich dabei um eine äußerst attraktive Produktkategorie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 03:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BAT Overweight

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Pallav Mittal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

08:36 BAT Overweight Barclays Capital
17.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
