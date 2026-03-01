DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Profil

AIXTRON Aktie

26,68 EUR -0,54 EUR -1,98 %
STU
Marktkap. 3,11 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

UBS AG

AIXTRON SE Neutral

11:56 Uhr
AIXTRON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
26,68 EUR -0,54 EUR -1,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 13,5 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipausrüster mache gute Fortschritte, schrieb Madeleine Jenkins am Freitagnachmittag. Die Bewertung der Aktien liege aber über dem Fünfjahresschnitt./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 15:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Neutral

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,78 €		 Abst. Kursziel*:
4,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:56 AIXTRON Neutral UBS AG
10:46 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
27.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net WOCHENRÜCKBLICK Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los Aixtron, Auto1, ABO Energy: Das war diese Woche bei Nebenwerten los
finanzen.net AIXTRON SE-Aktie: Experten empfehlen AIXTRON SE im Februar mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net AIXTRON SE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im TecDAX
dpa-afx AIXTRON-Aktie springt hoch: Jefferies hebt Kursziel an - auch JPMorgan wird optimistischer
TraderFox Die Top4 der trendstärksten deutschen Aktien. Diese Storys müssen Trader kennen!
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Nachmittag deutlich an
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
