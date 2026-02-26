DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.150 +0,0%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,18 +0,4%Gold 5.181 +0,0%
Marktkap. 2,73 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für Siliziumkarbid (SiC) schlecht, schrieb Rohan Bahl am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Er wartet nun auf den Schub bei Galliumnitrid (GaN) durch den KI-Energiebedarf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,63 €		 Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
Analyst Name:
Rohan Bahl 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:21 AIXTRON Overweight Barclays Capital
08:01 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 AIXTRON Overweight Barclays Capital
26.02.26 AIXTRON Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Auch Umsatz geringer AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: AIXTRON steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027 AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: AIXTRON steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag höher
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
dpa-afx ROUNDUP 2: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
finanzen.net XETRA-Handel MDAX mittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag fester
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
