Sixt Aktie
Marktkap. 2,85 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt nach vorläufigen Jahreszahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter habe sich trotz eines schwierigen Umfelds robust präsentiert und einem weiteren Rekordumsatz erzielt, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 signalisiere eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Kaufen
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
65,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
65,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
