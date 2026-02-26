Inditex Aktie
Marktkap. 161,12 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der spanische Textilkonzern sei ein struktureller Gewinner, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Das starke vierte Quartal dürfte diese Langfristthese untermauern./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Inditex Buy
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,60 €
|Abst. Kursziel*:
10,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,91%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|14:11
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:21
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|08:06
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
