Deutsche Bank AG

Inditex Hold

13:11 Uhr
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
54,48 EUR 0,84 EUR 1,57%
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 48 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der Spanier laufe besser, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Der Aktienkurs zeige das aber auch bereits./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex Hold

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
54,34 €		 Abst. Kursziel*:
-2,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
54,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,72%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

13:11 Inditex Hold Deutsche Bank AG
08:01 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Inditex Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Inditex Kaufen DZ BANK
03.12.25 Inditex Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

finanzen.net Inditex-Investition EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inditex-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Unverändert - Inditex haussieren - Hugo Boss brechen ein
Dow Jones Inditex-Aktie springt an: Zara-Mutter mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Inditex auf 61 Euro - 'Kaufen'
TraderFox Inditex: Robuster Neunmonatsbericht und starker Start in das Weihnachtsgeschäft!
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Inditex gesucht - Hugo Boss brechen ein
dpa-afx ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Aktie zieht kräftig an
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Boss und Inditex mit starken Kursbewegungen
dpa-afx Zara-Mutter Inditex nimmt weiter Schwung auf - Ergebnis besser als gedacht
Business Times European shares end flat; Inditex jumps on strong November sales
Financial Times Zara-owner Inditex is the anti-fashion fashion house
Zacks All You Need to Know About Industria de Diseno Textil (IDEXY) Rating Upgrade to Buy
Business Times Europe: Tech drag weighs on Stoxx 600 despite Inditex boost
Zacks Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) is a Solid Choice
Zacks 3 Reasons Why Industria de Diseno Textil (IDEXY) Is a Great Growth Stock
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Industria de Diseno Textil (IDEXY)
Financial Times Inditex chief says conditions for Russia return ‘certainly not’ in place
