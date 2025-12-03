Inditex Aktie
Marktkap. 152,92 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Inditex von 48 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft der Spanier laufe besser, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Zahlen und Ausblick. Der Aktienkurs zeige das aber auch bereits./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Hold
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
54,34 €
|Abst. Kursziel*:
-2,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,72%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
