Inditex Aktie
Marktkap. 144,88 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Inditex von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er gehe von einem starken August, aber einer Marktverschlechterung im September und Oktober aus, schrieb Matthew Clements in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen des Textilkonzerns am 3. Dezember. Für die Anleger stehe seit Jahresbeginn ein negativer Gesamtertrag zu Buche, da sich die hohen Erwartungen nicht erfüllt hätten. Auch für 2026 seien die Erwartungen hoch./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Equal Weight
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
47,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
46,64 €
|Abst. Kursziel*:
1,84%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
47,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,89%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:21
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Inditex Neutral
|UBS AG