Bilanz unter der Lupe

Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus.

Beim Immobilien-Spezialisten Opendoor Technologies standen im vierten Quartal 2025 die Zeichen auf Verlustbegrenzung. Während Analysten im Vorfeld im Schnitt mit einem Minus von 0,115 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Fehlbetrag im Berichtsquartal auf 1,26 US-Dollar je Anteilsschein. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-0,160 US-Dollar je Aktie) verschlechtert.

Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.

Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel 11,18 Prozent im Plus bei 5,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net