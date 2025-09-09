Inditex Aktie
Marktkap. 133,46 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Textilkonzenrs entspreche weitgehend den Erwartungen, und der Start in die Herbst- und Wintersaison sehe gut aus, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:07 / EDT
Zusammenfassung: Inditex Underperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
42,95 €
|Abst. Kursziel*:
0,12%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
45,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,37%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
