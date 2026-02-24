Fresenius Aktie
Marktkap. 29,13 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,57 €
|Abst. Kursziel*:
23,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
49,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,56%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
