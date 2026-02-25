DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8385 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
51,48 EUR +0,50 EUR +0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,36 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

12:06 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
51,48 EUR 0,50 EUR 0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion die starken Zahlen und die klugerweise erreichbaren Ziele für 2026./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:06 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
25.02.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
25.02.26 Fresenius Buy UBS AG
25.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktienempfehlung Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Fresenius SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag freundlich
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net Fresenius-Aktie legt zu: Nach Gewinnplus weiteres profitables Wachstum angekündigt
dpa-afx ROUNDUP 3: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Kurs dreht ins Plus
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gesucht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Fresenius ins Plus gedreht - Chartbild schnell korrigiert
dpa-afx WDH/ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht
dpa-afx ROUNDUP 2: Fresenius will weiter profitabel wachsen - Ausblick enttäuscht Börse
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Delivering accelerated performance for long-term value creation; 2025 yet another year of strong delivery
EQS Group EQS-News: Fresenius Supervisory Board extends ahead of schedule CEO Michael Sen’s contract by five years --- Christian Pawlu to join Management Board for Fresenius Helios effective July 1, 2026
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Benzinga Uncovering Potential: Fresenius Medical Care&#39;s Earnings Preview
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen