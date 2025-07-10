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Remy Cointreau Aktie

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41,40 EUR +4,10 EUR +10,99 %
STU
37,99 CHF +3,57 CHF +10,36 %
BRX
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Remy Cointreau jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,99 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,48%
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WKN 883206

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ISIN FR0000130395

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Symbol REMYF

UBS AG

Remy Cointreau Sell

11:56 Uhr
Remy Cointreau Sell
Aktie in diesem Artikel
Remy Cointreau S.A.
41,40 EUR 4,10 EUR 10,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Remy Cointreau mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Sell" belassen. Überraschend gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und der Ausblick auf 2027 sprächen für steigende Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag nach der Bilanz. Den Umbauplan des Spirituosenkonzerns nannte er mutig. Dank der Dividendenkürzung blieben die Franzosen beim Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis unter 3,5./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Remy Cointreau Sell

Unternehmen:
Remy Cointreau S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
41,32 €		 Abst. Kursziel*:
-15,30%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
41,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,46%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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