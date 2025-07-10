Remy Cointreau Aktie
Marktkap. 1,99 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,48%
WKN 883206
ISIN FR0000130395
Symbol REMYF
Remy Cointreau Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Remy Cointreau mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Sell" belassen. Überraschend gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 und der Ausblick auf 2027 sprächen für steigende Markterwartungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag nach der Bilanz. Den Umbauplan des Spirituosenkonzerns nannte er mutig. Dank der Dividendenkürzung blieben die Franzosen beim Verhältnis zwischen Nettoverbindlichkeiten und operativem Ergebnis unter 3,5./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Remy Cointreau Sell
|Unternehmen:
Remy Cointreau S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
41,32 €
|Abst. Kursziel*:
-15,30%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
41,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,46%
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Remy Cointreau S.A.
|07.06.24
|Remy Cointreau Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|UBS AG
|25.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.24
|Remy Cointreau Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|UBS AG
|25.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.07.22
|Remy Cointreau Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.21
|Remy Cointreau buy
|Deutsche Bank AG
|11.04.13
|Remy Cointreau kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.06.24
|Remy Cointreau Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.13
|Remy Cointreau verkaufen
|Nomura
|08.02.13
|Remy Cointreau verkaufen
|Deutsche Bank AG
|29.11.12
|Remy Cointreau sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|23.11.12
|Remy Cointreau sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.22
|Remy Cointreau Neutral
|UBS AG
|28.06.13
|Remy Cointreau halten
|Citigroup Corp.
|12.04.13
|Remy Cointreau halten
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.04.13
|Remy Cointreau halten
|Barclays Capital