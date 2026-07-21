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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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476,60 EUR -3,35 EUR -0,70 %
STU
441,49 CHF -6,11 CHF -1,36 %
BRX
finanzen.net zero
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 240,3 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

12:31 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
476,60 EUR -3,35 EUR -0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
476,25 €		 Abst. Kursziel*:
25,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
476,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,89%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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