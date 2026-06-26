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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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490,90 EUR -3,15 EUR -0,64 %
STU
491,20 EUR -2,70 EUR -0,55 %
HAML
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Marktkap. 244,69 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

Bernstein Research

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

12:51 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
490,90 EUR -3,15 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
491,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
490,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,22%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
568,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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