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AI Analyse

Barclays Capital

RWE Overweight

14:56 Uhr
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,42 €		 Abst. Kursziel*:
23,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,37%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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