DAX 26.491 +0,7%ESt50 6.564 +0,3%MSCI World 5.037 +0,1%Top 10 Crypto 8,1430 +1,0%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.316 -1,1%Euro 1,1553 +0,2%Öl 87,39 +0,4%Gold 4.357 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- Nu meldet Rekordquartal -- Nebius, Apple, Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
EON SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc. EON SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
W&W-Aktie gefragt: Anleger freuen sich über Gewinnsprung W&W-Aktie gefragt: Anleger freuen sich über Gewinnsprung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sixt Aktie

Kaufen
Verkaufen
Sixt Aktien-Sparplan
73,85 EUR -1,40 EUR -1,86 %
STU
finanzen.net zero
Sixt jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,29 Mrd. EUR

KGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723132

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007231326

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SIXGF

AI Analyse

UBS AG

Sixt SE St Buy

11:46 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
73,85 EUR -1,40 EUR -1,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der trotz unerwartet guter Quartalszahlen nur bestätigte Jahresausblick habe die Frage aufgeworfen, ob das Management des Autovermieters für das zweite Halbjahr vorsichtiger geworden sei, schrieb Zehua Jiang am Donnerstag. Nach der Telefonkonferenz glaube er, dass diese Entscheidung eher von Umsicht angesichts anhaltender Unsicherheiten als von einem nachlassenden Vertrauen in die zweite Jahreshälfte zeuge./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name:
Zehua Jiang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

11:46 Sixt Buy UBS AG
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Sixt SE St.

dpa-afx Prognose bestätigt Sixt-Aktie zieht an: Quartalszahlen schlagen Erwartungen Sixt-Aktie zieht an: Quartalszahlen schlagen Erwartungen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt stärker zu als gedacht - Aktie obenauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start im Plus
EQS Group EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro
finanzen.net Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Sixt SE St-Aktie
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagmittag zurück
EQS Group EQS-News: 20th consecutive record quarter: SIXT increases H1 revenue by a currency-adjusted 11.3% to over two billion euros
EQS Group EQS-News: Growth financing: SIXT places EUR 500 million bond – order book more than three times oversubscribed
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-News: SIXT with a strong start to the year: Revenue rises to EUR 929 million – earnings significantly exceed prior year
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy
EQS Group EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
RSS Feed
Sixt SE St. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.