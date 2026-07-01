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Symbol SIXGF

Deutsche Bank AG

Sixt SE St Buy

10:21 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte ein insgesamt solides Zahlenwerk vorlegen, schrieb Michael Kuhn in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 6 Prozent und einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 8 Prozent./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,42%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

10:21 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.07.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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