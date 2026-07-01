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Symbol DEUBF

Baader Bank

Deutsche Beteiligungs Buy

16:01 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
21,55 EUR -0,30 EUR -1,37%
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die angepasste Prognose untermauere ein schwierigeres Umfeld und eine niedrigere Bewertung des Portfolios, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorlage endgültiger Geschäftszahlen und weiteren Details zum ersten Halbjahr wollte der Experte seine Schätzungen aber noch nicht anpassen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:18 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
30,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,40 €		 Abst. Kursziel*:
43,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,92%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16:01 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
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07.05.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
07.05.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
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