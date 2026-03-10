DAX 23.736 -1,0%ESt50 5.801 -0,6%MSCI World 4.432 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.911 -0,5%Euro 1,1604 +0,0%Öl 90,36 -1,1%Gold 5.189 %
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company Ein Jahrhundert der Träume: Die monumentale Reise der Walt Disney Company
Deutsche Beteiligungs Aktie

25,15 EUR +0,60 EUR +2,44 %
STU
Marktkap. 436,12 Mio. EUR

KGV 17,76
WKN A1TNUT

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol DEUBF

Warburg Research

Deutsche Beteiligungs Buy

11:31 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
25,15 EUR 0,60 EUR 2,44%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der Ausblick auf 2026 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
36,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,85 €		 Abst. Kursziel*:
48,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,32%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

11:31 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
10.03.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.11.25 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Zahlen präsentiert Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab Aktie gefragt: Deutsche Beteiligungs AG schließt Geschäftsjahr 2025 profitabel ab
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG setzt Wertrealisierung fort: Erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung an Kraft & Bauer aus dem DBAG Fund VII an Beteiligungsgesellschaft der Familie Grohe
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stabile Entwicklung trotz anspruchsvoller Marktlage; Investitionen auf Rekordniveau
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG beschließt Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG continues value realisation with successful disposal of Kraft & Bauer investment out of DBAG Fund VII to Syngroh Capital, the investment entity of the Grohe family
EQS Group EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Stable performance despite challenging market conditions; record level of investments
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG resolves prolongation of current share buyback
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Beteiligungs AG: Release of a capital market information
