11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der Ausblick auf 2026 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch./rob/mf/ag

