RBC Capital Markets

Boeing Outperform

21:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 60 Verkehrsflugzeugen hätten die Amerikaner im Mai 15 Maschinen mehr ausgeliefert als vor einem Jahr, schrieb Ken Herbert in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Für 2026 stehe bislang ein Anstieg um rund 14 Prozent zu Buche, was er als positiv für die Kursdynamik der Aktie werte./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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