DAX 24.433 -0,7%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.745 -0,2%Top 10 Crypto 8,2250 +1,0%Nas 25.679 -1,0%Bitcoin 53.701 -1,8%Euro 1,1543 +0,1%Öl 91,73 -2,5%Gold 4.259 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Nuvalent-Aktie springt zweistellig hoch: GSK plant Milliardendeal - Ausbau der Onkologie Nuvalent-Aktie springt zweistellig hoch: GSK plant Milliardendeal - Ausbau der Onkologie
VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street? VIX trotz Iran-Krieg erstaunlich niedrig -Trügerische Ruhe vor einem Sommersturm an der Wall Street?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
186,06 EUR -0,60 EUR -0,32 %
STU
214,51 USD +0,03 USD +0,01 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Boeing jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 147,15 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

21:41 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
186,06 EUR -0,60 EUR -0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 60 Verkehrsflugzeugen hätten die Amerikaner im Mai 15 Maschinen mehr ausgeliefert als vor einem Jahr, schrieb Ken Herbert in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Für 2026 stehe bislang ein Anstieg um rund 14 Prozent zu Buche, was er als positiv für die Kursdynamik der Aktie werte./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 214,49		 Abst. Kursziel*:
28,21%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 214,51		 Abst. Kursziel aktuell:
28,20%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

21:41 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
25.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Frühe Anlage Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten
finanzen.net Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus
Dow Jones Fahrwerk-Panne bei Boeing 787 hat keine Folgen für Lufthansa-Bestellungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar
finanzen.net Optimismus in New York: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in New York: Dow Jones am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen
MotleyFool Boeing vs. Firefly Aerospace: Which Aerospace Stock Is a Better Buy in 2026?
Business Times Boeing studying boost of 737 Max plane production to highest-ever rate
Benzinga What&#39;s Going On With Boeing Stock Friday?
Business Times Qantas weighs order for 20 Boeing or Airbus wide-body jets, sources say
New York Times Nose Gear on Boeing 787-9 Dreamliner Collapses, Injuring Several Workers
MotleyFool Boeing (BA) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Zacks Is It Worth Investing in Boeing (BA) Based on Wall Street's Bullish Views?
Benzinga Trump Put Boeing Back In The China Game — And Now The Stock Is Racing Toward A Golden Cross
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen