Boeing Aktie
Marktkap. 147,15 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 60 Verkehrsflugzeugen hätten die Amerikaner im Mai 15 Maschinen mehr ausgeliefert als vor einem Jahr, schrieb Ken Herbert in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Für 2026 stehe bislang ein Anstieg um rund 14 Prozent zu Buche, was er als positiv für die Kursdynamik der Aktie werte./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 214,49
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 214,51
|Abst. Kursziel aktuell:
28,20%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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