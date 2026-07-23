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Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Roche Hold

15:26 Uhr
Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 340 Franken belassen. Der Umsatz im zweiten Quartal des Pharmakonzerns stelle eine leichte Verbesserung zum ersten Jahresviertel dar, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

15:26 Roche Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Roche Outperform Bernstein Research
30.06.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
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