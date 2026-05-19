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ISIN CH0012032048

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Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Deutsche Bank AG

Roche Hold

10:31 Uhr
Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe sich angesichts eines Wachstums der MSD-Sparte von 6 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis im ersten Quartal weitgehend zuversichtlich gezeigt, das Umsatzziel für 2026 zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Hold

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

10:31 Roche Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Roche Overweight Barclays Capital
04.05.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Roche Overweight Barclays Capital
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