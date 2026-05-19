Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe sich angesichts eines Wachstums der MSD-Sparte von 6 Prozent auf vergleichbarer Währungsbasis im ersten Quartal weitgehend zuversichtlich gezeigt, das Umsatzziel für 2026 zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Hold
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|01.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.