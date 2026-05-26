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UBS AG

Amazon Buy

16:31 Uhr
Amazon Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Stephen Ju verfeinerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Methodik, um die Umsatzprognosen für die Cloud-Sparte AWS des Handelskonzerns zu beurteilen. Er bestätigt seine Kaufempfehlung - unter anderem in der Annahme, dass sich das Wachstum in diesem Bereich im Jahr 2026 mit zusätzlichen Kapazitäten beschleunigt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 20:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 333,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 269,44		 Abst. Kursziel*:
23,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 270,75		 Abst. Kursziel aktuell:
22,99%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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