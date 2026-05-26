E.ON Aktie
Marktkap. 48,19 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
18,26 €
|Abst. Kursziel*:
4,02%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
18,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|13:46
|E.ON Equal Weight
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|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
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|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
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