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Barclays Capital

EON SE Equal Weight

13:46 Uhr
EON SE Equal Weight
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
18,26 €		 Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
18,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:46 E.ON Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 E.ON Neutral UBS AG
15.05.26 E.ON Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
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