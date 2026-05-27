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Marktkap. 3,77 Mrd. EUR

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WKN 633500

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Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

10:56 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Abfüllanlagen-Herstellers habe sich für das Geschäftsjahr 2026 insgesamt zuversichtlich gezeigt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Finanzvorstand Anders habe die Ziele bekräftigt, aber ein saisonbedingt schwächeres zweites Quartal, einen anhaltenden Anstieg der Inputkosten sowie einen sich abzeichnenden Druck auf die PET-Nachfrage in den Endmärkten eingeräumt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
118,40 €		 Abst. Kursziel*:
52,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
118,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,77%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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