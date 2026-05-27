LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 232,03 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania befasste sich am Donnerstag in seiner Branchenanalyse mit der Lagerbestandseinheit SKU, die im Luxusgütersektor eine spezifische Produktvariante bezeichnet, die sich in Art, Farbe, Material oder Größe unterscheidet. Bei den von ihm untersuchten Marken Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, Hermes, Chanel und Prada stelle er für das Jahr 2025 im Vergleich zu 2023 geringfügigere Veränderungen in der Preisstruktur fest, wobei sich die markenspezifischen Strategien allmählich voneinander unterschieden, schrieb der Experte. Die Gesamtzahl der SKU habe sich in der Regel erhöht, obwohl die SKU-Produktivität mit Ausnahme von Hermes angesichts der Sortimentserweiterung bei einem gleichzeitigen durchschnittlichen Umsatzrückgang im Zeitraum 2024 bis 2025 unter Druck stehe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
481,45 €
|Abst. Kursziel*:
24,62%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
475,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,32%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
586,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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