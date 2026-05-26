Sanofi Aktie

75,79 EUR -1,23 EUR -1,60 %
69,41 CHF -1,30 CHF -1,84 %
Marktkap. 91,75 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657

ISIN FR0000120578

Symbol SNYNF

Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

13:41 Uhr
Sanofi Buy
Sanofi S.A.
75,79 EUR -1,23 EUR -1,60%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. In den Gesprächen mit den Franzosen sei es vor allem um den Umbruch in der Führung gegangen, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "dbAccess European Champions Conference"./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,84 €		 Abst. Kursziel*:
31,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,79 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,94%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sanofi S.A.

13:41 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
05.05.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
28.04.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
27.04.26 Sanofi Neutral UBS AG
