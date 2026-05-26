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Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

08:06 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3,92 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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25.05.26 easyJet Overweight Barclays Capital
22.05.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
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