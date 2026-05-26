easyJet Aktie
Marktkap. 3,26 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
3,92 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,26 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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