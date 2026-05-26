Merck Aktie
Marktkap. 56,52 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Kernbotschaft des Managements sei eher strategischer Natur als auf das aktuelle Quartal ausgerichtet gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei gewesen, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern zunehmend als integriertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen wahrgenommen werden möchte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
130,15 €
|Abst. Kursziel*:
-3,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
130,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,85%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|10:31
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Merck Buy
|UBS AG
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG