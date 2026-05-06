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Marktkap. 48,06 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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UBS AG

Merck Buy

13:01 Uhr
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
115,30 EUR 1,85 EUR 1,63%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
109,40 €		 Abst. Kursziel*:
37,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
115,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,10%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 Merck Buy UBS AG
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29.04.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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