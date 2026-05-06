Merck Aktie
Marktkap. 48,06 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. In der Pharmasparte könne ein Generikum auf dem US-Markt die Geschäfte mit dem Medikament Mavenclad erschweren, schrieb Matthew Weston in seinem Ausblick vom Mittwoch. In der Elektroniksparte dürfte hingegen das Geschäft mit Halbleitermaterialien stark wachsen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
109,40 €
|Abst. Kursziel*:
37,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
115,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,10%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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|JP Morgan Chase & Co.
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|29.04.26
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