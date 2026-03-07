Merck Aktie
Marktkap. 47,89 Mrd. EURKGV 20,44
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
108,85 €
|Abst. Kursziel*:
19,43%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
108,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Merck Buy
|UBS AG
|05.03.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital