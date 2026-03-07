DAX 22.930 -2,8%ESt50 5.545 -3,1%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9320 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
Merck Aktie

108,65 EUR -1,55 EUR -1,41 %
STU
Marktkap. 47,89 Mrd. EUR

KGV 20,44
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Barclays Capital

08:46 Uhr
Merck KGaA
108,65 EUR -1,55 EUR -1,41%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das laufende Jahr werde das letzte Übergangsjahr für den Chemie- und Pharmakonzern sein, schrieb Charles Pitman-King am Sonntag. Für die Schätzungen gebe es nun nur noch begrenztes Abwärtspotenzial./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 15:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
108,85 €		 Abst. Kursziel*:
19,43%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
108,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,65%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

