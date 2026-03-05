Aktuelle Analyse im Blick

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat eine umfassende Analyse des Merck-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih





Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:16 Uhr um 1,2 Prozent auf 111,85 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 249.346 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 8,8 Prozent abwärts.

