Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Merck-Aktie

06.03.26 14:34 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt DZ BANK jetzt an die Merck-Aktie | finanzen.net

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat eine umfassende Analyse des Merck-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
110,75 EUR -2,50 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA bei einem fairen Aktienwert von 150 Euro auf "Kaufen" belassen. "Ein Übergangsjahr 2026 ist eingepreist", schrieb Peter Spengler am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt steigenden Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Peer-Unternehmen Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet."/rob/ag/tih

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Merck-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:16 Uhr um 1,2 Prozent auf 111,85 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 249.346 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 8,8 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

