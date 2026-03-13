JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe er seine Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nur geringfügig angepasst, jene für das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Margenannahmen um bis zu 5 Prozent nach unten korrigiert, schrieb Richard Vosser am Freitagabend. Mit einer wohl besseren operativen Umsetzung 2026 sollte sich der Bewertungsrückstand zu den Wettbewerber-Aktien verringern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA