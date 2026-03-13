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Marktkap. 46,87 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
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WKN 659990

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Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:01 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe er seine Umsatzprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2030 nur geringfügig angepasst, jene für das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Margenannahmen um bis zu 5 Prozent nach unten korrigiert, schrieb Richard Vosser am Freitagabend. Mit einer wohl besseren operativen Umsetzung 2026 sollte sich der Bewertungsrückstand zu den Wettbewerber-Aktien verringern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
108,55 €		 Abst. Kursziel*:
38,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
107,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,47%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.03.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
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