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Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:21 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
111,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
108,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,54%
Analyst Name:
Charles Pitman-King 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:11 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.03.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
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