Merck Aktie
Marktkap. 47,46 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Technologiekonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sonderfaktoren mehr als 5 Prozent über dem Konsens, schrieb Charles Pitman-King am Dienstag in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich minimal darunter. Mit Blick auf das Jahr sei er etwas vorsichtiger als Merck selbst./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
111,60 €
|Abst. Kursziel*:
16,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
108,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,54%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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