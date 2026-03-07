DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9465 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Merck Aktie

107,85 EUR -2,35 EUR -2,13 %
STU
Marktkap. 47,89 Mrd. EUR

KGV 20,44
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Deutsche Bank AG

Merck Hold

11:21 Uhr
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 132 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Ausblick des Chemie- und Pharmakonzerns spiegele sich das Auslaufen der US-Patente auf das Medikament Mavenclad wider, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Hinzu kämen widrige Währungseffekte./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
107,90 €		 Abst. Kursziel*:
15,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
107,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,90%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

