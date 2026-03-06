DAX 23.191 -1,7%ESt50 5.605 -2,0%MSCI World 4.383 -0,6%Top 10 Crypto 8,9575 +3,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 59.059 +3,1%Euro 1,1564 +0,2%Öl 103,3 +10,7%Gold 5.093 -0,2%
easyJet Aktie

easyJet Aktien-Sparplan
4,59 EUR -0,15 EUR -3,17 %
STU
4,11 CHF -0,12 CHF -2,91 %
BRX
Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

13:51 Uhr
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,59 EUR -0,15 EUR -3,17%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet auf "Outperform" belassen. Die unterschiedlich starken Reaktionen von Airline-Aktien auf die weiter steigenden Kerosinpreise ließen vermuten, dass die unterschiedlichen Absicherungsniveaus und Abhängigkeiten von Spot-Preisen noch nicht vollständig eingepreist seien, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Am stärksten abgesichert seien Ryanair und Jet2. Auf Flugstrecken mit einer starken Präsenz der Golfstaaten-Fluggesellschaften gebe es Hinweise darauf, dass europäische und amerikanische Konkurrenten von deren Einschränkungen profitierten. Da die US-Airlines weitgehend nicht gegen Kerosinpreis-Schwankungen abgesichert seien, hofften die europäischen Wettbewerber, dass diese die Preise anheben oder die Kapazitäten verringern müssten./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

09:21 easyJet Outperform Bernstein Research
08:31 easyJet Overweight Barclays Capital
03.03.26 easyJet Overweight Barclays Capital
18.02.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

