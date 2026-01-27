DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
5,40 EUR -0,12 EUR -2,24 %
STU
4,93 CHF -0,07 CHF -1,42 %
BRX
Marktkap. 4,08 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Outperform

14:01 Uhr
easyJet Outperform
easyJet plc
5,40 EUR -0,12 EUR -2,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis der Billigfluggesellschaft im ersten Geschäftsquartal habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der durchschnittliche Sitzplatzumsatz (Rask) sei stabil geblieben und damit besser als erwartet, während die Stückkosten je angebotenem Sitzplatzkilometer (Cask) gestiegen seien. Die Ziele für 2025/26 seien beibehalten worden./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

14:01 easyJet Outperform Bernstein Research
13:56 easyJet Outperform RBC Capital Markets
13:41 easyJet Buy UBS AG
12:41 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

