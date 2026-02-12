Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 36,96 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
210,10 €
|Abst. Kursziel*:
42,79%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
211,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,18%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
268,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
