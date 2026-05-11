Warburg Research

JENOPTIK Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der sehr starke Auftragseingang im ersten Qartal sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Malte Schaumann am Dienstag nach dem Bericht der Thüringer. Treiber sei das starke Halbleitergeschäft./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK