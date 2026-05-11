JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,05 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 32 auf 36,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der sehr starke Auftragseingang im ersten Qartal sollte positiv aufgenommen werden, schrieb Malte Schaumann am Dienstag nach dem Bericht der Thüringer. Treiber sei das starke Halbleitergeschäft./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
36,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,54 €
|Abst. Kursziel*:
-8,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,20%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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