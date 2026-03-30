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DZ BANK

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17:56 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Technologiekonzern sei trotz noch verhaltener Umsatzentwicklung ein überraschend guter Jahresstart gelungen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Das Halbleitergeschäft nehme Fahrt auf. Der Experte lobte auch die anhaltend robuste Nachfrage in den Sparten Biophotonics und Defense sowie die bereits im ersten Jahresviertel sichtbare Margenverbesserung. Der niedrigere freie Barmittelzufluss sei kein strukturelles Warnsignal, sondern vor allem durch den wachstumsbedingten Aufbau von Nettoumlaufvermögen geprägt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JENOPTIK Kaufen

Unternehmen:
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Analysen zu JENOPTIK AG

11:31 JENOPTIK Neutral UBS AG
11:26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10:11 JENOPTIK Buy Warburg Research
01.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
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