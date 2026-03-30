JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,05 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Technologiekonzern sei trotz noch verhaltener Umsatzentwicklung ein überraschend guter Jahresstart gelungen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Das Halbleitergeschäft nehme Fahrt auf. Der Experte lobte auch die anhaltend robuste Nachfrage in den Sparten Biophotonics und Defense sowie die bereits im ersten Jahresviertel sichtbare Margenverbesserung. Der niedrigere freie Barmittelzufluss sei kein strukturelles Warnsignal, sondern vor allem durch den wachstumsbedingten Aufbau von Nettoumlaufvermögen geprägt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Kaufen
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
39,08 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
38,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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