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UBS AG

JENOPTIK Neutral

13:11 Uhr
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 27,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Technologiekonzerns liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung der vorgelegten Jahreszahlen. Der Jahresstart sei zwar schwach gewesen, doch im derzeit wichtigen Halbleiterbereich gehe das Unternehmen von schrittweise anziehenden Aufträgen aus. Neben einem Feinschliff seiner Schätzungen begründete er das etwas höhere Kursziel auch mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,84 €		 Abst. Kursziel*:
2,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
28,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,15%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
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