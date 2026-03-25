JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,67 Mrd. EURKGV 15,56
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 27,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Technologiekonzerns liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Bewertung der vorgelegten Jahreszahlen. Der Jahresstart sei zwar schwach gewesen, doch im derzeit wichtigen Halbleiterbereich gehe das Unternehmen von schrittweise anziehenden Aufträgen aus. Neben einem Feinschliff seiner Schätzungen begründete er das etwas höhere Kursziel auch mit einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,84 €
|Abst. Kursziel*:
2,29%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,15%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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