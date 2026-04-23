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ISIN DE000A2NB601

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Symbol JNPKF

Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

12:31 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
33,62 EUR 0,00 EUR 0,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik vor den anstehenden Quartalszahlen von 34 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Konglomeratsabschlag aus seiner Bewertungsmethodik gestrichen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies spiegele seine wachsende Überzeugung wider, dass in den nächsten zwölf Monaten Maßnahmen zur Portfoliooptimierung angekündigt werden. Zudem stütze die deutliche Neubewertung vergleichbarer Halbleiterunternehmen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,03%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
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