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Warburg Research

JENOPTIK Buy

11:21 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Quartalszahlen von 32 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Beim Auftragseingang habe das Hightech-Unternehmen einen Rekordwert verzeichnet. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,58 €		 Abst. Kursziel*:
8,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
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