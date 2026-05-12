Warburg Research

JENOPTIK Buy

11:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Quartalszahlen von 32 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Beim Auftragseingang habe das Hightech-Unternehmen einen Rekordwert verzeichnet. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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