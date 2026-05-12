JENOPTIK Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik nach Quartalszahlen von 32 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Beim Auftragseingang habe das Hightech-Unternehmen einen Rekordwert verzeichnet. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,58 €
|Abst. Kursziel*:
8,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|12:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:36
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:36
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12:36
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:36
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG