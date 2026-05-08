Alstom Aktie
Marktkap. 7,96 Mrd. EURKGV 66,25 Div. Rendite 0,00%
WKN A0F7BK
ISIN FR0010220475
Symbol AOMFF
Alstom Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom nach finalen Jahreszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese sowie der bestätigte Ausblick hätten die vorherigen Aussagen des Bahnzulieferers bestätigt, was als leicht positiv anzusehen sei, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Der Transformationsplan solle zwar erst Anfang 2027 erläutert werden, aber die negativen Nachrichten dürften nun eingepreist sein./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alstom Kaufen
|Unternehmen:
Alstom S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
17,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
17,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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