DZ BANK

Alstom Kaufen

19:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Alstom nach finalen Jahreszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Diese sowie der bestätigte Ausblick hätten die vorherigen Aussagen des Bahnzulieferers bestätigt, was als leicht positiv anzusehen sei, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch. Der Transformationsplan solle zwar erst Anfang 2027 erläutert werden, aber die negativen Nachrichten dürften nun eingepreist sein./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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